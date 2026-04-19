Gobernador Manolo Jiménez destaca la importancia de cuidar Coahuila en reunión

Este fin de semana, el gobernador Manolo Jiménez anunció en sus redes sociales una reunión que tuvo con diferentes personajes de la política y la actividad pública del estado, con la siguiente leyenda: 'Muy buena plática con grandes amig@s con quienes hemos trabajado en equipo por muchos años para bien de nuestra gente. Coincidimos que Coahuila es de los mejores estados del país para vivir con nuestras familias, por ello lo tenemos que cuidar y defender siempre.'

Reunión del Gobernador con Líderes Locales

El gobernador Manolo Jiménez compartió en redes sociales su reunión con figuras políticas del estado, resaltando la importancia de trabajar en equipo. Durante la reunión, se discutió cómo Coahuila se posiciona como uno de los mejores estados para vivir, enfatizando la necesidad de cuidarlo.

Compromiso por el Bienestar de Coahuila

Jiménez destacó que la colaboración con amigos y aliados es fundamental para el bienestar de las familias coahuilenses. La reunión se centró en fortalecer el equipo de trabajo para continuar mejorando la calidad de vida en el estado.