Carlos Villarreal impulsa proyectos en Monclova: mejoras en vialidades

Esta semana el alcalde Carlos Villarreal encabezó arranques, entregas y supervisión de obras que fortalecen vialidades, espacios públicos y la convivencia familiar.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la infraestructura en las colonias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana del 13 al 19 de abril el arranque, entrega y supervisión de diversas obras en distintos sectores de Monclova, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026.

Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para que el desarrollo llegue de manera directa a las familias en cada colonia.

Obras destacadas en Monclova

Entre las obras iniciadas, destaca la rehabilitación de la plaza en la colonia Praderas, ubicada en la calle Obrero Unido, entre avenida Sección 147 y Napoleón Gómez Sada, con una inversión de más de 1.4 millones de pesos, que permitirá contar con un espacio digno para la convivencia y el deporte.

Asimismo, se entregaron importantes obras de pavimentación. En la colonia Ampliación Las Flores se concluyó la pavimentación de la calle Dalias, entre San Marcos y Margarito Villanueva, con una inversión superior a 1.3 millones de pesos. De igual manera, en la colonia La Amistad se entregó la pavimentación de la calle Leona Vicario, entre Hermenegildo Galeana y avenida Revolución, con una inversión de más de 800 mil pesos.

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Supervisión de proyectos en proceso

Durante la semana, el alcalde también supervisó proyectos en proceso, como la rehabilitación de plazas y canchas en Praderas Casas Nuevas y en la colonia Campanario, donde además se construye la Casa de la Colonia, así como la rehabilitación del Campo Pericos de béisbol y softball, acciones que fortalecen la convivencia comunitaria y promueven el deporte.

En su mensaje de esta semana, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras responden a las necesidades de la población: "Seguimos trabajando en territorio, escuchando y cumpliendo con obras que mejoran la vida diaria de las familias. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, estamos llevando infraestructura, espacios públicos y mejores servicios a nuestras colonias", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa llevando resultados visibles a todos los sectores de Monclova, mejorando vialidades, recuperando espacios públicos y generando condiciones para una ciudad más ordenada y con mejores oportunidades.