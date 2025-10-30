Avanza en tribunales el procedimiento mercantil de AHMSA

El procedimiento mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa avanzando en los tribunales, luego de que este 29 de octubre el Juzgado de Distrito encargado del expediente 77/2022 emitiera un nuevo acuerdo que aborda diversos puntos relacionados con créditos laborales, informes financieros y convenios celebrados por el síndico responsable del concurso.

De acuerdo con la resolución publicada, el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango notificó oficialmente al órgano jurisdiccional sobre una sentencia emitida el 1 de agosto de 2025, en la que se condena a la empresa a pagar diversas cantidades a trabajadores por concepto de créditos laborales.

Estos fallos serán puestos a disposición del síndico, quien deberá considerar el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, que otorga prioridad a los créditos laborales dentro del proceso de liquidación o reestructura.

En el mismo acuerdo, se dio cuenta de que el síndico presentó la relación de ingresos y egresos de AHMSA correspondiente al periodo del 1 de mayo al 16 de octubre de 2025, cumpliendo así con un requerimiento previo del tribunal. Con ello, se dejan sin efecto los apercibimientos por retraso en la entrega del informe, aunque la autoridad anunció que realizará un análisis detallado de la información presentada.

Otro punto tratado en el expediente fue la solicitud de un trabajador que exigió el pago total del crédito laboral que le fue reconocido en julio de 2024. Sin embargo, el tribunal determinó que el escrito presentado carecía de validez legal, al no haber sido firmado electrónicamente por el promovente, como lo exige el Código de Comercio. Aun así, se ordenó dar vista al síndico para que tome conocimiento y actúe conforme a sus atribuciones.

El juzgado también revisó el estado del convenio de transacción celebrado entre el síndico y una de las acreedoras de AHMSA. La autoridad judicial aclaró que no tuvo intervención directa en dicho acuerdo y que las gestiones para su ejecución deberán realizarse entre las partes involucradas, informando posteriormente los resultados al tribunal.

Este nuevo acuerdo refleja la complejidad legal y financiera que aún enfrenta AHMSA dentro del procedimiento de concurso mercantil, donde los temas laborales, los movimientos económicos y los convenios con acreedores continúan bajo revisión.

El tribunal reiteró que cualquier resolución deberá apegarse a la Ley de Concursos Mercantiles, con la finalidad de proteger los derechos de los trabajadores y asegurar el debido manejo de los recursos de la compañía en proceso.