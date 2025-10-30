Entrega de Apoyo Alimentario a 35 Mil Familias en la Región Carbonífera de Coahuila

VILLA DE CLOETE, COAH.- Un promedio de 35 mil familias de la Región Carbonífera serán beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario como parte del programa impulsado por el Gobierno del Estado.

Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables y contribuir al bienestar de la población más vulnerable y ejidos.

El anuncio fue realizado por el licenciado Federico Quintanilla Riojas, quien expresó su agradecimiento al Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como al coordinador general del programa MEJORA, Gabriel Elizondo Pérez, por su respaldo y compromiso con las comunidades de esta cuenca.

Quintanilla Riojas detalló que en esta ocasión se distribuirán productos de primera necesidad como huevo y leche, insumos esenciales para la alimentación diaria.

Subrayó que en la Región Carbonífera se cuenta con un padrón muy amplio de familias registradas que recibirán este apoyo directamente del gobierno estatal.

Asimismo, adelantó que se contempla una próxima ampliación del programa, con el objetivo de llegar a más beneficiarios y reforzar el impacto positivo en la economía familiar.

"Este tipo de acciones alivian la carga económica en los hogares, especialmente en tiempos difíciles", comentó.

Finalmente, el funcionario reveló que ya se están diseñando nuevos proyectos para el año 2026, entre los que destaca la implementación de un esquema de venta de paneles solares, con el propósito de fomentar el ahorro energético y promover el uso de energías limpias en la región.