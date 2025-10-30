Autoridades supervisan obra de techo estructural en Escuela Secundaria Técnica del Estado

VILLA DE CLOETE, COAH.- Autoridades regionales y educativas realizaron una supervisión de la obra de techo estructural en la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Edilberto Montemayor Galindo", ubicada en esta Villa, como parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura escolar en la Región Carbonífera a través del Gobierno del Estado.

Durante el recorrido, estuvo presente el subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, acompañado por representantes del sector educativo y autoridades regionales, quienes constataron el avance de los trabajos que buscan brindar mejores condiciones a la comunidad estudiantil.

El anfitrión del evento fue el subdirector de la institución, profesor José Adrián Bustos Saldaña, agradeciendo a nombre del plantel esta obra tan requerida.

Dicha acción, que representa una inversión de 2 millones 800 mil pesos, contempla la instalación de un techo estructural que permitirá a los alumnos realizar actividades al aire libre con mayor seguridad y protección ante las condiciones climáticas.

Este proyecto beneficiará directamente a 115 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes contarán con un espacio más digno y funcional para el desarrollo de sus actividades escolares y comunitarias.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso del gobierno estatal por fortalecer la educación en todos los rincones de Coahuila, especialmente en zonas como Villa de Cloete del Municipio de Sabinas, donde la mejora de la infraestructura representa un impulso significativo para el bienestar social.

Durante la supervisión, se contó con la presencia además de Malú Rodríguez Hernández, coordinadora de Servicios Educativos Regionales; Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional del programa MEJORA, entre otras distinguidas personalidades.