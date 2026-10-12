Hacen "mexicanadas" por falta de insumos

Ante la falta de insumos y las carencias que existen en el Seguro Social, los trabajadores tienen que ingeniárselas y hacer "mexicanadas" para continuar con la atención de los pacientes en el hospital.

Felipe Alfaro, enfermero especialista, señaló que la falta de insumos se presenta incluso en el área de cuidados intensivos, donde en ocasiones no cuentan con circuitos para pacientes intubados. "Tenemos que hacer como quien dice, mexicanadas en el hospital por la falta de carencias", expresó.

Explicó que la falta de materiales representa un problema para la atención de pacientes que requieren soporte especializado, al tratarse de insumos prioritarios para quienes permanecen intubados. La carencia de materiales, señaló, contrasta con la preparación del personal que labora en el hospital, pues médicos, enfermeros y especialistas cuentan con la capacidad para atender a los pacientes, pero enfrentan limitaciones por la falta de recursos. "Es lamentable que haya excelentes especialistas, enfermeros, médicos cirujanos, pero aquí lo lamentable es que no hay insumos".

Cuestionó que el personal médico pueda contar con la preparación y experiencia, pero no tenga a disposición los materiales necesarios para realizar su trabajo. Los trabajadores indicaron que las carencias los obligan a buscar alternativas para poder mantener la atención médica y evitar que la falta de materiales interrumpa los servicios a los derechohabientes.