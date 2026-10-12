PRONNIF busca hogares sustitutos para menores en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El procurador de la PRONNIF en el municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Arturo Ramos, informó que buscan hogares sustitutos para 34 menores de edad.

Explicó que se trabaja en la restitución de derechos mediante la búsqueda de un hogar sustituto, que generalmente son los abuelos paternos o maternos, según sea el caso; esto, para niños y niñas de Casa Hogar.

Detalló que algunos de los menores ya han sido enviados a áreas sustitutas, aunque dijo desconocer el número exacto.

Por otra parte, externó que han atendido en este año algunos casos de omisiones de cuidados y de ausencia escolar.

La dependencia ha brindado atención en 10 casos sobre la ausencia de estudiantes en los planteles educativos; ya se han entablado pláticas con docentes y, a la vez, con padres de familia para escucharlos y apoyarlos en lo que se requiera, realizando además visitas domiciliarias por parte de trabajadoras sociales.

Cuestionado sobre la problemática de inasistencia escolar, señaló que influye mucho el que los menores se desvelan y no se levantan por las mañanas.

El funcionario indicó que es uno de los temas principales que se habla con los padres de familia, a quienes se les comenta que no hay que ser tan permisivos con los hijos, ya que la vida es difícil y hay que enseñarles a afrontar las situaciones con responsabilidad, siendo una de ellas acudir a la escuela.