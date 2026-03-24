Conflicto en la Asociación Ganadera de Castaños retrasa centro de subastas

La falta de acuerdos al interior de la Asociación Ganadera de Castaños mantiene en riesgo la instalación del centro de subastas en la región Centro, con lo que se busca mejorar los precios para los productores, sin embargo esto se mantiene detenido ante la disputa por la presidencia.

El conflicto al interior de la asociación se mantiene, en donde después de la renovación de la mesa directiva, aún no se define quién es el Presidente de la Asociación Ganadera, por lo que todos los proyectos están detenidos.

Arturo Valdés Pérez, integrante de la asociación, señaló que existen dos presidentes electos en la asociación, lo que genera incertidumbre jurídica y frena la liberación de los recursos para concluir la obra.

A finales del año pasado se anunció la instalación del Centro de Subastas para la venta de ganado y de esta manera contrarrestar el impacto del cierre de la frontera con los Estados Unidos, sin embargo este problema mantiene detenido el proyecto.

Indicó que ya se tiene un avance, pero se requiere de la asignación de recursos del Gobierno Federal para concluirlo, recursos estimados en 6 y 8 millones de pesos, los cuales están en riesgo de perderse de no continuar con la obra.

Será el Registro Agrario quien determinará quién será el nuevo presidente, sin embargo el proceso podría prolongarse entre 2 a 4 meses, por lo que hizo un llamado al presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, Homero Amezcua, para que intervenga como mediador y ayude a destrabar el conflicto.

Mencionó que los Centros de Subastas han dado buenos resultados en otras entidades del país como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, donde los ganaderos logran mejores ingresos al vender su ganado a un mejor precio, que es lo que se busca replicar a nivel local.