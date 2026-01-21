Martha Herrera da seguimiento a conflicto en Secundaria Técnica 35

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia dará seguimiento al conflicto ocurrido en la Secundaria Técnica 35, donde se vieron involucrados menores de edad, con el objetivo de revisar de manera individual la situación de cada participante y definir las medidas de atención que correspondan para la protección de sus derechos.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, señaló que tuvo conocimiento del caso desde el pasado martes, cuando se dio el conflicto y se revisó la activación de los protocolos de actuación, integrando los reportes, declaraciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Informó que de manera inmediata se estableció comunicación con los representantes de la Secretaría de Educación para dar seguimiento al caso y aplicar los protocolos debido a la participación de menores.

De manera preliminar, se dijo que el incidente se originó cuando una alumna comentó a su padre que era molestada por uno de sus compañeros, situación que derivó en los reclamos y posteriormente en la participación de otros padres y alumnos, lo que provocó empujones y el altercado a las afueras del plantel.

En este contexto, la subprocuradora hizo un llamado a madres y padres de familia a actuar con responsabilidad y conciencia, subrayando que, si bien es comprensible la preocupación por la seguridad de los hijos, existen formas institucionales para atender casos de bullying al interior de los planteles.

"Entendemos que lo que les pase a nuestros hijos nos duele y queremos defenderlos, pero también debemos ser conscientes de que hay formas y no podemos transgredir los derechos fundamentales de otras personas. No podemos responder a una agresión con otra agresión, porque incluso se puede incurrir en algún delito".

La subprocuradora aclaró que la PRONNIF no emite sanciones, pero sí brinda atención integral cuando se pone en riesgo a la comunidad infantil.

En caso de detectarse una agresión de un adulto hacia un menor, se dará acompañamiento a las familias y, de ser necesario, se canalizará a las instancias correspondientes para la presentación de denuncias.

Externó que una vez que se cuente con la información completa de las investigaciones, se analizará cada caso de manera particular para determinar qué derechos fueron vulnerados y establecer un plan de restitución y seguimiento, a fin de evitar que se repitan este tipo de incidentes en el entorno escolar.