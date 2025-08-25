Eugenio Williamson exige justicia por abuso de poder en caso de restitución de predio

Luego de recibir un fallo a favor con el que se le restituyó el predio del que fue despojado por el ex alcalde de Frontera, Roberto Piña, el empresario Eugenio Williamson interpondrá una demanda en contra del ex edil por daños y perjuicios, exigiendo el pago de 1 millón de pesos, así como por abuso de poder.

Lo anterior lo dio a conocer el empresario constructor, quien informó que el pasado viernes la autoridad correspondiente le restituyó el terreno de 10 hectáreas ubicado a un lado de la colonia Aviación, del que fue despojado en noviembre del 2023.

El caso fue conocido con el conflicto que mantuvo el ex alcalde Roberto Piña en contra del empresario, quien informó que el terreno forma parte del patrimonio de la familia de su esposa desde hace más de 50 años.

"El exalcalde me invadió de manera arbitraria el terreno, haciendo abuso de su autoridad como presidente municipal, me despojó siendo que ese predio tenía más de 50 años en manos de la familia de mi señora".

Acusó tanto al ex alcalde como al ex director de Obras Públicas, Roberto del Bosque, que entre ambos llevaron el proceso para despojar a la familia del terreno, en donde desconoce si lo querían para ellos mismos, para fraccionar, o cuáles eran los intereses de apoderarse del predio.

Señaló que tras obtener esta resolución, en la que ya se le reintegró el predio, iniciarán un proceso penal en contra del ex alcalde, para reparación del daño, ya que al invadir el predio tumbaron cercas y dañaron una construcción que se encontraba en el lugar, además de las pérdidas que generó el tiempo que se le quitó el predio.

Asimismo, emprenderá una acción legal por el abuso de poder cometido como autoridad, con el fin de sentar precedentes y que esto no vuelva a ocurrir.

"Lo hicieron con alevosía y ventaja, el ser alcalde no te da derecho a despojar a alguien de su propiedad, vamos a dejar el antecedente para que ningún funcionario se aproveche de un ciudadano por ser la máxima autoridad del municipio".

El empresario dijo que además de la reparación económica impulsará que el exalcalde sea inhabilitado para ocupar cargos públicos, ante los abusos cometidos.