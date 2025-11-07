Participa en la Carrera 5K 'Coahuila Seguro' promovida por el Fiscal General del Estado

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de estrechar la relación entre la sociedad y las fuerzas de seguridad, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció la primera edición de la carrera 5K "Coahuila Seguro", que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre en la Ruta Recreativa de la avenida Universidad, en Saltillo.

Durante la presentación, Fernández Montañez subrayó que el deporte es una herramienta clave para fortalecer la cohesión social y prevenir conductas delictivas, al tiempo que fomenta una convivencia saludable entre las familias coahuilenses.

"A través de actividades como esta, reafirmamos el modelo de seguridad de Coahuila, basado en la participación ciudadana y la confianza mutua", destacó.

El arranque de la competencia está programado para las 08:00 de la mañana, con una sesión de calentamiento a partir de las 07:40 a.m. Los corredores podrán disfrutar de un kit de participación que incluye playera Dry-Fit, número, chip electrónico, medalla, hidratación y fotografía en la meta.

Las inscripciones ya están abiertas con un costo de 150 pesos por persona. Los interesados pueden registrarse de manera presencial en las oficinas de Go Time (ubicadas en el Blvd. Musa de León 2307-A) o en línea a través de (http://www.gotime.mx).

El evento contará con un cupo limitado, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a asegurar su lugar con anticipación.