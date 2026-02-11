Conflictos entre comerciantes en pulga colonia 288: temen agresiones

A dos semanas de haberse creado la nueva pulga de la colonia 288, ya comenzaron a registrarse conflictos entre comerciantes por la asignación de espacios, situación que ha generado inconformidades y temor de que las diferencias escalen hasta agresiones físicas.

Comerciantes del lugar difundieron videos en redes sociales donde se observa a vendedores mover sus estructuras y toldos de un sitio a otro ante la falta de organización en la distribución de los puestos.

En una de las grabaciones se escucha a una comerciante señalar: "Mala organización, necesitamos apoyo. Anda la gente para allá y para acá; las compañeras comerciantes que llegan un poco tarde a instalarse encuentran a otras personas en sus espacios".

Los vendedores expresaron su preocupación por el desorden que prevalece en la zona, señalando que varios comerciantes se encuentran instalados en lugares que no les corresponden, lo que ha generado discusiones constantes.

"Hay un conflicto, no queremos que nos vayan a quitar la pulga. Hay un despapaye bruto entre comerciantes; muchos están en lugares equivocados", se escucha en otro de los videos.

Los inconformes recordaron que este espacio fue creado principalmente para apoyar a familias de ex obreros de AHMSA, así como a personas con algún padecimiento de salud, con el objetivo de que pudieran obtener ingresos para su sustento.

Ante la situación, comerciantes pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para mejorar la organización, definir los espacios y evitar que los desacuerdos entre vendedores lleguen a confrontaciones mayores.