Incendio en el Yonke: Protección Civil busca responsabilidades

Exhortaron al propietario del Yonke que se incendió recientemente a interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado para que se investigue el origen del siniestro y se deslinden responsabilidades, ya que, de no hacerlo, las sanciones administrativas podrían recaer directamente sobre él, además de enfrentar posibles medidas como la reubicación del negocio y la aplicación de condiciones más estrictas para su funcionamiento.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, señaló que existen al menos tres versiones sobre cómo inició el incendio: una relacionada con que en el lugar se estaba cocinando; otra, que se realizaba la limpieza y se efectuó un corte que pudo generar chispas; y una tercera que apunta a que el fuego pudo provenir del exterior por un descuido.

Indicó que será el Ministerio Público quien determine lo ocurrido, una vez que el propietario presente la denuncia correspondiente.

"Vamos a esperar qué es lo que resuelve el Ministerio Público; dependiendo si el dueño ya hizo la denuncia y cuando se tenga una resolución, veremos si él es responsable o alguien más", comentó.

Alvarado mencionó que no se descarta que el incendio haya sido provocado, aunque para los bomberos es complicado determinar el origen exacto, ya que al momento de su arribo el fuego se encontraba completamente activo.

"Nosotros nos dedicamos a hacer las maniobras para sofocar el incendio, pero será el Ministerio Público quien realice la investigación", explicó.

Asimismo, informó que durante el año pasado se realizaron visitas de inspección al establecimiento, por lo que actualmente se revisa qué permisos tenía para operar y con base en ello se determinarán las acciones a seguir.

Advirtió que, en caso de que el propietario no realice el procedimiento legal correspondiente, Protección Civil podría aplicar sanciones administrativas, clausuras y otras medidas tras la evaluación del caso.

El incendio generó grandes magnitudes de humo y riesgos para la comunidad.

El director destacó que se trató de un incendio de grandes magnitudes, debido a los materiales almacenados en el Yonke, los cuales generaron densas columnas de humo y representaron un riesgo latente.

Finalmente, señaló que independientemente de la investigación, se analizarán las condiciones bajo las cuales podría continuar operando el establecimiento, lo que incluiría limitantes en la cantidad de materiales, adecuación de espacios e incluso una posible reubicación.