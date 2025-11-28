Gobierno Municipal y Boyatón realizan limpieza en ciclovía de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, en conjunto con integrantes de Boyatón, Saltillo en Bici, se unieron para llevar a cabo acciones de limpieza en la Ciclovía norte-sur.

Personal de la Dirección de Servicios Públicos acudieron junto con ciudadanos al bulevar Vito Alessio Robles, desde las vías del ferrocarril en avenida Universidad hasta después de las bodegas de Canacintra.

¿Qué ocurrió?

En este tramo se realizaron trabajos de retiro de cascajo, barrido y limpieza, con el propósito de mantener la Ciclovía despejada y en condiciones óptimas para el uso cotidiano de sus usuarios. Estas acciones son importantes porque el municipio vela por la seguridad y el bienestar de todas las personas que transitan por esta vía.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, mencionó que para el alcalde Javier Díaz González es importante sumar con la ciudadanía para llevar a cabo este tipo de acciones.

"El alcalde está convencido que trabajando en equipo se logran mejores resultados y este es un claro ejemplo de ello", dijo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Agradeció a quienes se sumaron de Boyatón, Saltillo en Bici, encabezados por Alejandro Dávila Flores.

Mencionó que previamente se llevaron a cabo trabajos también de limpieza sobre la prolongación David Berlanga y Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del Estadio Olímpico.