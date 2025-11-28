Este domingo se realiza la Expo Centros Comunitarios en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía en general a asistir a la Expo Centros Comunitarios, que contará con más de 20 expositores.

La cita es este domingo 30 de noviembre de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde en la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca, en el Centro Histórico de la ciudad.

Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios, informó que en la Expo se contará con la venta de diferentes artículos que las y los saltillenses aprenden a elaborar en los cursos y talleres que se imparten en los centros comunitarios.

"Gracias al impulso del alcalde Javier Díaz González las y los saltillenses tienen la oportunidad de asistir al centro comunitario que les quede más cerca de su casa y aprenden a realizar diferentes artículos", dijo.

Gabriela Montemayor González agregó que además estos conocimientos les ayudan a comercializar sus productos y ayudar en su economía y por ende mejorar su calidad de vida.

¿Qué productos se ofrecerán en la Expo?

Mencionó que en la Expo Centros Comunitarios se contará con artículos como bisutería, manualidades, repostería, cocina, belleza, uñas y corte y confección.

Se contará además con alumnas y alumnos de Bailoterapia, así como actividades musicales durante la Expo.