San Juan de Sabinas mejora su infraestructura con obras de pavimentación

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó la entrega oficial de dos importantes obras de pavimentación en el municipio, con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, reafirmando el compromiso de su administración con el mejoramiento de la infraestructura urbana y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.

Las obras entregadas corresponden al camino de acceso a la colonia Mina 7 y a la calle Presidente Benito Juárez, ubicada en la zona cercana al Hospital General de Nueva Rosita y a la Escuela de Enfermería "Dr. Alfonso R. Riddle", sectores estratégicos por su alta movilidad y relevancia social.

Durante el acto, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de pavimentación que se ha venido fortaleciendo gracias al trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido concretar grandes obras para San Juan de Sabinas durante este 2025, alcanzando una inversión superior a los 50 millones de pesos en infraestructura.

Óscar Ríos subrayó que cada obra responde a peticiones ciudadanas que por años habían sido solicitadas, reiterando que su gobierno mantiene una política de cercanía con la población, escuchando y atendiendo de manera puntual las demandas de los distintos sectores del municipio. "La pavimentación no solo mejora la imagen urbana, también brinda seguridad, accesibilidad y dignidad a las familias", señaló.

Vecinas y vecinos del sector expresaron su agradecimiento al alcalde Óscar Ríos Ramírez por la realización de estas obras, destacando que representan un beneficio directo para la movilidad, el acceso a servicios de salud y educación, así como para el desarrollo económico de la zona. Además, señalaron que en este sector próximamente se instalará una tienda Bodega Aurrerá, lo que detonará un crecimiento importante y mayor dinamismo comercial para esta área de Nueva Rosita.

La entrega de estas obras contó con la presencia de regidores, síndica, directores de la administración municipal y ciudadanía en general, quienes fueron testigos del avance que mantiene San Juan de Sabinas en materia de infraestructura, gracias a una gestión responsable y al trabajo en equipo entre los distintos niveles de gobierno.

Con estas acciones, la Administración Municipal que encabeza Óscar Ríos Ramírez refrenda su compromiso de seguir transformando San Juan de Sabinas, impulsando obras que generan bienestar, desarrollo y mejores condiciones de vida para todas y todos.