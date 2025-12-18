Aarón N queda libre tras absolución en Sabinas

SABINAS, COAH.- Aarón N, el médico acusado de homicidio culposo tras la muerte de Saúl Iruegas, un paciente que en su momento fue atendido en la clínica Santa Fe y falleció días después en un hospital de Estados Unidos, recuperó su libertad tras una resolución judicial dictada por un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Juzgado Acusatorio y Oral.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, confirmó lo anterior, destacando que la sentencia absolutoria se dio mediante juicio oral realizado el pasado miércoles.

Cabe señalar que fue en el 2023 cuando el profesionista fue acusado además de usurpación de profesión, lo que implicó como medida cautelar arraigo domiciliario por cerca de 2 años.

El órgano jurisdiccional finalmente consideró que no existió tal culpabilidad en el galeno, ante lo cual fue absuelto de todo cargo imputado.