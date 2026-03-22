Despedida emotiva a Luis Gerardo Villarreal Mata en Nadadores

NADADORES, COAHUILA.- En medio de un profundo dolor, familiares y amigos dieron este sábado el último adiós a Luis Gerardo Villarreal Mata, de 43 años, conocido como "El Doberman", quien se quitó la vida la mañana del viernes en un domicilio de la Zona Centro.

El cuerpo de Gerardo fue velado en la capilla de pensionados en el municipio de Nadadores, donde seres queridos acudieron para acompañar a su esposa e hijos, así como para recordarlo como una persona alegre, trabajadora y cercana a quienes lo rodeaban.

Su partida ha generado consternación no solo entre su familia, sino también entre empleados de la Presidencia Municipal, donde laboró por más de seis años en el departamento de Agua Potable. Compañeros de trabajo lo describieron como un buen amigo y un colaborador responsable, cuya ausencia deja un vacío en el entorno laboral.

A través de redes sociales, familiares compartieron emotivos mensajes de despedida. Su sobrina, Janeth Morales, expresó el dolor que embarga a la familia, recordándolo con cariño y cuestionando el sufrimiento que pudo haber enfrentado en silencio.

De acuerdo con versiones cercanas, Gerardo atravesaba por una situación personal complicada; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las circunstancias del hecho. El fallecimiento de Villarreal Mata deja en luto a su esposa y a sus tres hijos, así como a una comunidad que hoy lo recuerda con afecto.

La familia pidió respeto y privacidad durante el funeral, mientras este sábado se llevaron a cabo las exequias para despedirlo, en un ambiente marcado por la tristeza y la solidaridad de quienes lo conocieron.