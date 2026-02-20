Monclova inicia construcción de 1,596 viviendas del Bienestar

Como parte de la segunda etapa del programa de Viviendas del Bienestar que lleva a cabo el Gobierno Federal, en Monclova se contempla la construcción de mil 596 viviendas adicionales, proyecto que ya inició y que se prevé concluir en 2027.

Durante este sábado se realizará la entrega de las primeras 60 viviendas de este proyecto en Monclova, pero ya se inició la construcción de la segunda etapa en el sector Fundidores, donde actualmente se realizan los trabajos preliminares y en breve se estará entregando la casa muestra.

"Tenemos otro en Fundidores que también se está construyendo, ahí son mil 596 viviendas; tenemos otro que son 2 mil 490 en San Pedro y en Bosques de Sabinas hay otro proyecto, el de aquí de Monclova se va a terminar en el 2027, pero ya inició la construcción estamos por entregar la casa muestra".

Jaso Miranda explicó que este paquete de viviendas forma parte de la segunda etapa del programa, que busca ampliar la oferta de vivienda social en distintas regiones del estado, atendiendo la demanda de familias que requieren una alternativa accesible para adquirir patrimonio propio.

Además del proyecto en Monclova, señaló que se lleva a cabo otro más en el municipio de San Pedro donde se contemplan 2 mil 490 viviendas y en el sector Bosques de Sabinas se desarrolla otro complejo habitacional, como parte de una estrategia integral para fortalecer el acceso a vivienda en Coahuila.

Indicó que el avance en Fundidores permitirá que en los próximos meses se pueda mostrar físicamente el modelo de vivienda que se ofrecerá a los beneficiarios, a fin de que conozcan las características de construcción, distribución y acabados.

La meta es que el desarrollo en Monclova quede concluido en 2027, consolidando así una de las etapas más amplias del programa en la región Centro del estado.