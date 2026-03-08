Construcción de Fundadores en Coahuila avanza con permisos confirmados

El director de la Comisión Estatal de la Vivienda, Andrés Osuna, aseguró que el desarrollo habitacional Fundadores cuenta con todos los permisos necesarios para su construcción, por lo que actualmente la obra se realiza de acuerdo a los permisos que fueron otorgados por las instancias correspondientes.

Osuna Mancera explicó que el proyecto fue revisado previamente por las autoridades y fue aprobado por el ayuntamiento para su realización, que es la instancia responsable de otorgar la licencia de fraccionamiento. "El fraccionamiento Fundadores, ya están en sentido de permisos y ya están construyendo, hubo todas las autorizaciones correspondientes en donde el Infonavit, el desarrollador y los subcontratos están en orden".

Detalló que el plan contempla la edificación de alrededor de mil 300 viviendas, luego de que el proyecto original fuera ajustado para garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad en el sector. Señaló que inicialmente se planteaba un número mayor de casas, sin embargo, tras realizar los análisis y estudios técnicos se decidió reducir la densidad del desarrollo para que las vialidades y la infraestructura del sector pudieran responder a las necesidades del nuevo fraccionamiento.

Sobre las inconformidades de algunos vecinos que han denunciado la posible obstrucción de una vialidad, Osuna aclaró que ese tipo de situaciones corresponden directamente al ámbito municipal. "Eso tiene que ser municipal, nosotros no entramos ahí, los municipios son autónomos y todos los permisos, como cualquier obra se autorizan mediante licencia de fraccionamiento que otorga el municipio".

Finalmente, reiteró que desde la Comisión Estatal de la Vivienda se verifica que el proyecto cumpla con los lineamientos establecidos, mientras que cualquier ajuste relacionado con el trazo urbano o la conectividad vial deberá ser revisado por la autoridad municipal.