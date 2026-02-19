Explosión en Ramos Arizpe: pipa de gas estalla cerca de DeAcero

Una pipa cargada con gas explotó la tarde de este jueves en el municipio de Ramos Arizpe, a la altura de la empresa DeAcero, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El estallido se registró alrededor de las 17:00 horas y, en un inicio, versiones extraoficiales apuntaban a que el incidente había ocurrido dentro de la planta acerera. De igual manera, trascendió que se trata de una sustracción ilegal de hidrocarburo, conocido como huachicoleo.

Por su parte, el Gobierno del Estado aclaró mediante un comunicado que la explosión no se produjo en las instalaciones de la empresa, sino en una pipa que se encontraba en las inmediaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas fallecidas a consecuencia del siniestro.

Acciones de la autoridad

En el sitio trabajan elementos de Protección Civil municipal, así como personal del cuerpo de bomberos del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, quienes realizan labores para controlar la situación y descartar riesgos adicionales.

Detalles confirmados

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del incidente.