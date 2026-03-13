Estudiante de 13 años sorprendido con cerveza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un estudiante de 13 años de edad, alumno de primer grado de secundaria, fue detectado consumiendo bebidas embriagantes dentro de un plantel educativo del municipio de Frontera, luego de que el director de la institución encontrara latas de cerveza en su mochila.

De acuerdo con la encargada de Policía Escolar, Antonia Rodríguez, el caso ocurrió a principios de marzo y se trata de un menor que anteriormente ya había presentado problemas de comportamiento dentro de la escuela.

La funcionaria explicó que previamente ya se había dialogado tanto con el alumno como con sus padres, a quienes se les había pedido estar más atentos a las conductas y a las interacciones del menor.

Según el reporte del plantel, fue el director quien detectó las latas de cerveza dentro de la mochila del estudiante. Al ser cuestionado, el adolescente aseguró que llevaba las bebidas porque tenía calor y las había llevado para "quitarse la sed".

Tras el hallazgo, las autoridades escolares levantaron el protocolo correspondiente y dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, además de solicitar el apoyo de Policía Escolar para canalizar al menor a recibir atención especializada.

"Levantaron protocolo y le dieron vista a PRONNIF y a nosotros. Nos pidieron ayudar a canalizarlo a un centro donde lo puedan apoyar, porque también se le detectaron otras situaciones", explicó Antonia Rodríguez.

Como parte de las medidas acordadas, el estudiante deberá asistir durante seis meses a terapias psicológicas y continuará sus estudios mediante clases a distancia, con el objetivo de salvaguardar su seguridad y trabajar en la atención de su conducta.

Autoridades reiteraron que el objetivo de estas acciones no es sancionar al menor, sino brindarle apoyo profesional que permita mejorar su entorno y prevenir situaciones de mayor riesgo.