Detectan venta de fósiles en Facebook: delito federal en curso

A través de Facebook se ha detectado la venta de piezas fósiles por apenas 300 pesos, entre ellas caracoles y conchas petrificadas, práctica que en México constituye un delito federal al tratarse de bienes considerados patrimonio de la nación.

En páginas de compra y venta se encontró a un usuario que ofrece colecciones de fósiles de caracoles y conchas, piezas que tienen interés paleontológico al haber pasado por un proceso natural de fosilización.

La comercialización de estos objetos viola la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la Ley General de Bienes Nacionales, ya que los restos fósiles forman parte del patrimonio cultural y natural del país, por lo que no pueden ser vendidos ni comercializados por particulares.

De acuerdo con la legislación vigente, la extracción, posesión o venta ilegal de fósiles puede ser castigada con penas de entre tres y hasta 10 años de prisión, además de multas económicas, según lo establece la ley federal que protege los monumentos arqueológicos y restos paleontológicos en el país.

En estados como Coahuila, donde existen importantes yacimientos paleontológicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha alertado en diversas ocasiones sobre la venta ilegal de fósiles en plataformas digitales, por lo que se mantiene vigilancia y se han presentado denuncias ante la Fiscalía de la República cuando se detectan estos casos.