Fiscal Federico Fernández confirma investigación por explotación sexual en Coahuila

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, confirmó que en la Región Norte se mantiene abierta una investigación por un presunto caso de explotación sexual, en el que ya existe una persona del sexo femenino detenida mediante una orden de aprehensión cumplimentada hace varios meses, aunque advirtió que el caso podría derivar en nuevas líneas de investigación por la posible participación de más personas.

Durante su encuentro con medios previo a una reunión de seguridad con representantes de los 38 municipios del estado, el funcionario explicó que, aunque no podía revelar mayores detalles por tratarse de una carpeta en proceso. Indicó que la mujer detenida enfrenta un proceso judicial mientras continúan integrando elementos dentro de la investigación, y adelantó que el área de Comunicación Social proporcionará más datos conforme sea posible sin comprometer el caso.

Federico Fernández subrayó que se trata de un asunto delicado que se ha venido trabajando desde hace tiempo y que, por la naturaleza del delito, no se descarta que pudiera tratarse de una red completa. Señaló que la Fiscalía ha dado seguimiento a diversas denuncias que han llegado previamente y reiteró que en Coahuila existe una política de "cero tolerancia" frente a delitos que vulneren a mujeres, niñas y niños, especialmente aquellos cometidos en distintas modalidades de violencia y abuso.

El fiscal también dejó entrever que la operación de este delito pudo haberse dado tanto en línea como de forma presencial en domicilios, por lo que la autoridad mantiene especial atención en el análisis de todos los indicios. Añadió que, debido a que el caso podría involucrar a menores de edad, se deberá actuar con extrema cautela para evitar declaraciones que puedan entorpecer el proceso legal o afectar futuras judicializaciones.

Finalmente, Fernández reconoció que, tras hacerse público este caso, podrían surgir nuevos testimonios o denuncias similares no sólo en la Región norte, sino también en otras zonas de Coahuila, por lo que la Fiscalía permanecerá atenta a cualquier señalamiento relacionado. Reiteró que, aunque en materia de seguridad se busca prevenir todo lo posible, cuando un delito rebasa esa barrera, corresponde actuar con firmeza para investigarlo, sancionarlo y proteger a las víctimas.