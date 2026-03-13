Baja ocupación hotelera en Cuatro Ciénegas: 60% para el fin de semana largo

El sector hotelero de la región Centro–Desierto no prevé un aumento en la ocupación para este fin de semana "largo", ante la cercanía con el periodo vacacional, por lo que se estima una ocupación alrededor del 60 % de las habitaciones en puntos estratégicos como Cuatro Ciénegas.

El Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, Armando de la Garza Gaytán, señaló que no se tienen grandes expectativas para el "puente" de actividades que se tendrá este fin de semana, ya que existen una serie de factores que dificultarán la llegada de turistas.

Señaló que la cercanía con el periodo vacacional de Semana Santa que se tendrá en un par de semanas es uno de ellos, donde la población prefiere esperar para salir de la ciudad, así mismo, las condiciones del clima son otro de los puntos, en donde aún es invierno y se prevé la entrada de un frente frío este fin de semana.

"Desafortunadamente este fin de semana largo nos toca en temporada de frío, seguimos en invierno y eso nos afecta, además de que no hay eventos programados en la región, por lo que esperamos un movimiento normal, como cualquier otro fin de semana".

Aunque se cuenta con la programación del "Candelillazo" en el Pueblo Mágico de Candela, De la Garza Gaytán mencionó que es un evento focalizado, que no genera una ocupación en los hoteles.

Para el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se tienen reservaciones del 60 % de la ocupación hotelera, y aunque se pudieran dar algunas reservaciones durante estos días, será complicado llegar al 100 %.

El sector hotelero mantiene la expectativa de que el panorama mejore durante el periodo vacacional, cuando se tiene una mayor demanda de la población para visitar los distintos destinos turísticos de la región.