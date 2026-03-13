Coahuila sumará nuevos policías y vehículos eléctricos en Seguridad Pública

Adquirirán vehículos eléctricos en Seguridad Pública para disminuir costos de operación, e incorporarán hasta 80 elementos a la corporación policial durante este año.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio Tello López, informó que el objetivo es reforzar la vigilancia en los sectores oriente y sur de la ciudad, zonas que por su extensión y por los indicadores de incidencia delictiva requieren mayor presencia preventiva.

Explicó que actualmente se revisa la compra de vehículos administrativos y operativos para el segundo semestre del año.

Estas patrullas podrían ser asignadas a áreas como la policía de proximidad, la Policía Violeta y el Centro de Inteligencia C2.

En materia de personal, el municipio proyecta sumar entre 75 y 80 nuevos policías, quienes deberán cumplir con los exámenes de control y confianza, además de la capacitación correspondiente en la academia.

Dio a conocer que la formación de cada elemento representa una inversión aproximada de 25 mil pesos, monto que incluye evaluaciones, uniformes y becas durante el proceso de preparación.

Añadió que existe interés de jóvenes y personas con experiencia en integrarse a la corporación, por lo que el municipio ofrece incentivos como mejoras salariales y apoyos escolares para los hijos de los agentes, con el propósito de cubrir vacantes y fortalecer la plantilla policial.