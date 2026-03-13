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Coahuila

Coahuila sumará nuevos policías y vehículos eléctricos en Seguridad Pública

La inversión en la formación de cada nuevo elemento asciende a aproximadamente 25 mil pesos, incluyendo uniformes y becas para sus estudios.

Por Carolina Salomón - 13 marzo, 2026 - 08:57 p.m.
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      Adquirirán vehículos eléctricos en Seguridad Pública para disminuir costos de operación, e incorporarán hasta 80 elementos a la corporación policial durante este año.

      El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio Tello López, informó que el objetivo es reforzar la vigilancia en los sectores oriente y sur de la ciudad, zonas que por su extensión y por los indicadores de incidencia delictiva requieren mayor presencia preventiva.

      Explicó que actualmente se revisa la compra de vehículos administrativos y operativos para el segundo semestre del año.

      Estas patrullas podrían ser asignadas a áreas como la policía de proximidad, la Policía Violeta y el Centro de Inteligencia C2.

       

      En materia de personal, el municipio proyecta sumar entre 75 y 80 nuevos policías, quienes deberán cumplir con los exámenes de control y confianza, además de la capacitación correspondiente en la academia.

      Dio a conocer que la formación de cada elemento representa una inversión aproximada de 25 mil pesos, monto que incluye evaluaciones, uniformes y becas durante el proceso de preparación.

      Añadió que existe interés de jóvenes y personas con experiencia en integrarse a la corporación, por lo que el municipio ofrece incentivos como mejoras salariales y apoyos escolares para los hijos de los agentes, con el propósito de cubrir vacantes y fortalecer la plantilla policial.

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