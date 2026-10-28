Autoridades de Coahuila intervienen en fiesta clandestina con alcohol

Ante la proliferación de eventos clandestinos con consumo de alcohol entre menores de edad, la Dirección de Proximidad Social municipal hizo un llamado urgente a los padres de familia para que verifiquen el tipo de reuniones a las que acuden sus hijos, al tiempo que advirtió que todo festejo que infrinja la ley será clausurado.

Tania Ibarra Ortiz, titular de la dependencia, confirmó que las fuerzas de seguridad operan bajo la instrucción directa de intervenir cualquier reunión que no cuente con los permisos correspondientes y en la que se detecte la presencia de adolescentes o niños en entornos donde se consuma alcohol.

Lo anterior deriva del operativo realizado el pasado fin de semana, en el que las autoridades clausuraron una fiesta clandestina tras confirmar la presencia de menores de edad y la ingesta de bebidas alcohólicas sin la regulación requerida.

Durante la intervención, la corporación aplicó el protocolo de resguardo para los asistentes. Como saldo del operativo, cinco adolescentes fueron puestos a disposición por diversas faltas administrativas y canalizados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde fueron entregados directamente a sus padres. En tanto, dos personas más quedaron a disposición del Ministerio Público para la determinación de posibles responsabilidades penales.

Ibarra Ortiz enfatizó que los tutores deben constatar previamente la legalidad y el ambiente de los eventos a los que otorgan permiso a sus hijos, reiterando que la autoridad mantendrá cero tolerancia y activará los protocolos de protección a la infancia de manera sistemática.