Empresarios proponen incentivos para reactivación

Empresarios de la región Centro respaldaron el llamado del gobernador Manolo Jiménez Salinas al Gobierno federal para concretar alternativas de reactivación económica, ante la falta de una solución para Altos Hornos de México.

Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), consideró necesario acelerar los proyectos de inversión pendientes, autorizar los incentivos para nuevas empresas y avanzar en el desarrollo de gas shale, con el objetivo de recuperar la actividad productiva y generar empleos en la región.

"Si el tema de Altos Hornos ya se está postergando mucho y definitivamente ya no le es atractivo para algunas firmas importantes del ramo acerero".

Externó que la incertidumbre sobre el futuro de AHMSA obliga a buscar alternativas que compensen el impacto económico y laboral provocado por la paralización de la siderúrgica, así como a generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

Entre las propuestas, destacó la necesidad de destrabar los polos de desarrollo anunciados para la Región Centro, otorgar incentivos especiales a las empresas interesadas en instalarse en Coahuila y acelerar el proyecto de gas, al que consideró una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y social de la zona.

Recordó que los proyectos de los polos de desarrollo fueron planteados ante directivos de Nacional Financiera y Bancomext durante una sesión del Consejo de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, y a pesar de los anuncios sobre su avance, aún no se han concretado.

También pidió al Gobierno federal permitir una mayor participación de la iniciativa privada en proyectos de construcción, desarrollo y servicios, a fin de ampliar las oportunidades de inversión y empleo en la Región Centro-Desierto.

El representante empresarial advirtió que la falta de una fecha concreta para resolver el caso AHMSA prolonga la incertidumbre y agrava la situación de los extrabajadores.