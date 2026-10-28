Monclova se prepara para El Buen Fin 2023: descuentos y promociones

Con la participación de cerca de 300 comercios a nivel local, se realizará este año El Buen Fin, que se extenderá un día más, del 13 al 17 de noviembre, con la expectativa de alcanzar ventas nacionales por 239 mil millones de pesos.

Ante el inicio de la campaña, representantes de la Cámara de Comercio hicieron un llamado a los establecimientos para que otorguen descuentos reales y promociones que permitan a los consumidores obtener un ahorro.

En rueda de prensa, el representante de la CONCANACO, Óscar Mario Medina Martínez, señaló que la ciudadanía ya pregunta por las ofertas y prepara sus compras para aprovechar los cinco días de promociones.

En Monclova se estima que participen alrededor de 300 establecimientos, que representan el 35 por ciento de los negocios registrados en la cámara, quienes deberán registrarse para participar dentro de este programa.

En la edición de este año se extenderá un día más la jornada a petición de los mismos consumidores, con lo que se prevé superar la meta de ventas del 2025, en donde se reportaron 219 mil millones de pesos.

Se informó que entre los sectores con mayor intención de compra destacan moda, con 38 por ciento; electrónicos, con 30 por ciento; belleza y cuidado personal, con 27 por ciento; electrodomésticos, con 24 por ciento, y celulares, con 21 por ciento.

Los representantes comerciales señalaron que El Buen Fin representa una oportunidad para impulsar las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región Centro, que han enfrentado dificultades económicas en los últimos años.

Para aprovechar las ofertas, recomendaron a los consumidores revisar los precios, comparar opciones y comprar de manera responsable, además de consultar los canales oficiales para verificar las promociones.