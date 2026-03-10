Universidad Politécnica Monclova-Frontera lanzará carrera de Contabilidad

La Universidad Politécnica Monclova-Frontera trabaja en los trámites finales para abrir la carrera de Contabilidad en modalidad presencial y mixta, con la intención de ampliar su oferta educativa y facilitar el acceso a estudios profesionales a personas que ya se encuentran trabajando.

El rector de la institución, Armando Castro Murguía, informó que el proyecto ya cuenta con la autorización del Consejo Estatal de Planeación de la Educación Superior (Coepes), por lo que actualmente la universidad realiza el proceso correspondiente ante la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, instancia encargada de emitir la aprobación definitiva del programa académico.

El directivo explicó que, aunque existe confianza en que la carrera será autorizada, por lineamientos del propio subsistema educativo todavía no es posible iniciar una promoción abierta hasta que concluya el procedimiento administrativo ante la autoridad federal.

Castro Murguía adelantó que la intención es que la nueva licenciatura comience a impartirse a partir de septiembre, contemplando también una modalidad mixta, diseñada especialmente para quienes ya laboran en empresas y requieren una alternativa que les permita combinar trabajo y estudios.

Señaló que en la región hay personas que actualmente se desempeñan como auxiliares contables, pero que no han tenido la oportunidad de cursar formalmente la licenciatura, por lo que esta nueva opción académica buscará brindarles la posibilidad de profesionalizarse.

Con esta iniciativa, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera pretende fortalecer la formación profesional en la región Centro de Coahuila y responder a las necesidades del sector productivo, además de abrir nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes y trabajadores.