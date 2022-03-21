Continúan extorsiones

Los intentos de extorsión a ciudadanos y comerciantes continúan aunque casi en la totalidad de los casos no se ha logrado el objetivo esto por la intervención de las autoridades en materia de seguridad.

El último incidente se registró el 14 de marzo de 2022, un hombre recibió una llamada, le dijeron que estaba a unas cuadras de su casa, le pidieron diposicion dinero a través de depósitos bancarios o transferencia, el método es amedrantar a la persona.

Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, dijo que el afectado reportó al 911 y se le brindó atención de manera personal, habló sobre la importancia que hay en tener conciencia, la tecnología en la actualidad es muy amplia, quienes se dedican a esto ingresan a Google Maps, ahí hay imágenes de domicilios, calles, comercios y se pueden consultar en cualquier parte del mundo.

Personas que se dedican a actividades ilícitas, marcan al azar a la persona, la buscan, esto se denomina como ingeniera social, obtienen datos, le hacen una llamada y le hacen creer que están afuera de su casa porque describen su vivienda a través de la aplicación.

De los reportes que se han realizado al 911 solamente han quedado en intentos, pero las formas de operar son múltiples, en ocasiones van dirigidos a particulares, otras veces a comercios, a dependientes de comercio donde le hacen creer que se requiere depósito de dinero en efectivo para recibir cierta paquetería.

Por la facilidad de adquirir un chip´s en cualquier parte del país con el prefijo o solicitarlo directamente en una empresa, algunos números con los que han intentado extorsionar son con lada local 866.

El delegado exhortó a los comerciantes y ciudadanos en general a tener mucha comunicación con colaboradores y familia, que quienes operan cajas finanzas, depósitos que sea estrecha, que sean claras instrucciones y que cuando haya duda lo mejor es comunicarse con la autoridad.