Continúan protestas por becas

MONCLOVA., COAH.-Por cuarto día consecutivos estudiantes y padres de familia se congregaron en las instalaciones del Cbtis 36 para realizar el trámite para la beca y la recepción de tarjetas para el cobro de la misma, pues de nueva cuenta la mayor parte de los beneficiarios no pudieron ingresar al plantel, ni mucho menos realizar el trámite, pues supuestamente las tarjetas no llegaron.

"No es justo que de nueva cuenta se cite a los muchachos, se les pida que hagan las largas filas y no se les atienda, nosotros como padres de familia hemos tenido que faltar a nuestros centros de trabajo para acompañar a nuestros hijos pero no es justo que no se respeten ni las citas, ni los turnos que previamente les dieron".

La molestia de los padres fue tanta que por la mañana de ayer jueves casi se lían a golpes, debido a que no se respetaba la cita de ingreso y muchos de los estudiantes que llegaron después de las 10:00 de la mañana ingresaron de forma directa, con el pretexto de que tenían que entregar papelería para su afiliación.

La señora Evelín Díaz dijo que tanto los estudiantes el Conalep como los del Cobac en Monclova realizaron filas por más de 7 horas y un alto porcentaje de ellos ni siquiera ingreso al plante, esto debido a la desorganización que priva derivado de que los servidores de la nación siempre son menos de los que se requiere, ya que en las filas que se han realizado desde el pasado lunes existen más de 200 estudiantes.

Dijo que quienes tuvieron la oportunidad de ingresar también se llevaron una sorpresa, pues aunque llevaban su papelería completa, no les fue entregada su tarjeta de cobro debido a que supuestamente estas se habían terminado.

"Este viernes tenemos que estar de nuevo en el plantel porque los muchachos no recibieron las tarjetas, hablamos con los directivos y no aseguraron que llegaron más de 90 por lo que nos vemos por qué hacerles tan "cardiaca" la entrega de este beneficio que debe ser para todos los estudiantes".

Por su parte el señor Juan Alfredo Rodríguez se dijo molesto por esta situación pues incluso tuvo que solicitar varios días en su trabajo para acompañar a su hija a realizar el trámite, el cual no ha completado, pues la tarjeta aun no la recibe.

"No es justo que les hagan dar tantas vueltas, llamamos a la licenciada Claudia Garza y nos dijo que ella no es la encargada de esta entrega, lo cual causa asombro pues es ella la Delegad del Bienestar por lo que es ilógico que nos diga que el encargado esta en otro municipio".