IMSS Coahuila contrata 201 médicos especialistas para mejorar atención

Poco más de 200 médicos han sido contratados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila dentro del Draft Médico que se realiza actualmente en la Ciudad de México, y se espera incrementar esta cifra en los próximos días con el fin de fortalecer la atención en las unidades médicas del estado.

El delegado estatal del IMSS, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, informó que este proceso de reclutamiento continúa en marcha y confían en superar la meta de 280 especialistas que se integrarán en las diferentes clínicas y hospitales del estado. Mencionó que al corte de este viernes se ha logrado la contratación de 201 especialistas en diferentes áreas y continuarán con el proceso hasta el próximo 13 de marzo, fecha en la que concluyen el Draft.

Dentro de las especialidades se han logrado la contratación en áreas de difícil reclutamiento como cardiología, neurología, hematología, neurocirugía, entre otros, así como especialistas en medicina familiar. "Hemos contratado para los diferentes lugares del estado ya 201 médicos especialistas que formarán parte de las plantillas laborales de nuestras diferentes unidades y especialidades en las próximas semanas".

Mencionó que se aprovecha este proceso al ser el momento en el que egresan los nuevos especialistas, sin embargo dijo que en el estado de Coahuila siempre se mantiene abierta la bolsa de trabajo para especialistas. El Delegado Estatal externó que la colaboración de los alcaldes en diferentes municipios del estado fue fundamental para atraer a los médicos especialistas al apoyar con distintos incentivos para hacer más atractiva la contratación. Asimismo, mencionó que las condiciones de seguridad que se viven en el estado también influyen en la decisión de los especialistas para establecerse en Coahuila.