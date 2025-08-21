Autoridades y Empresarios Impulsan Vacantes en Región Centro de Coahuila

Empresarios locales sostuvieron este jueves una reunión con el Subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo de Coahuila, así como con funcionarios federales, con el objetivo de incentivar la contratación de personal en las empresas y atender la demanda de vacantes en la región Centro.

José Luis Chapa Reséndez, quien también encabeza el Servicio Nacional de Empleo en la entidad, dijo que en el encuentro participaron representantes de Coparmex, Canacintra, la Asociación de Industriales de la Región Centro y la Unión de Organismos Empresariales, en la región.

Durante la reunión se buscó conocer las vacantes con las que se cuentan en las empresas de la localidad, con la finalidad de darlas a conocer y acercarlas a la población que está en busca de un empleo.

"Lo que realmente nos ocupa es cumplir la instrucción del Gobernador Manolo Jiménez y de la Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, de trabajar de manera activa con los organismos empresariales para buscar vacantes y realizar jornadas de empleo con ofertas formales y en apego a la Ley Federal del Trabajo".

Actualmente, detalló, se han reunido poco más de 100 vacantes que podrían elevarse en los próximos días, con la expectativa de anunciar la próxima semana una jornada de empleo dirigida a los habitantes de la región.

El Subsecretario enfatizó que la prioridad es garantizar ofertas laborales serias, con certeza en prestaciones y condiciones de contratación.

Externó que la meta es ampliar la oferta con el apoyo de las cámaras y asociaciones para que los empleos beneficien directamente a los trabajadores de la región Centro.