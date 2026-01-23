Vecinos de Sabinas exigen solución al drenaje colapsado

SABINAS, COAH.- La señora Yolanda Salazar Pizarro, vecina de la colonia Sarabia, acompañada por más habitantes de la calle Emiliano Zapata, expresó su descontento y frustración por el colapso del drenaje en la zona, que ha afectado a sus hogares y a la comunidad desde noviembre del año pasado.

"Estamos de nuevo aquí, haciendo el llamado a SIMAS, porque no nos han dado solución al problema del drenaje", dijo Salazar Pizarro. "Mi esposo está constantemente en la calle, y no es la primera vez que viene a pedir ayuda, pero no solucionan nada. El drenaje ya está por la banqueta y el patio de mi casa está lleno de agua".

Los vecinos, que se reunieron para exigir una solución, expresaron su cansancio y desesperación ante la falta de respuesta de SIMAS. "Ya batallo para que la casa se desagüe. Volvimos a ir a SIMAS y nos dicen que van a mandar la maquinaria, pero son puras mentiras. No tenemos ningún reporte de usted, pero sí identifican cuando van la cara de mi esposo y del vecino", agregó Salazar Pizarro.

La delegación de vecinos, que incluye a habitantes de la calle Emiliano Zapata, hizo un llamado a SIMAS para que atiendan la situación y brinden una solución a la comunidad. "Exigimos como ciudadanos que somos, que se nos dé una solución. Estamos cansados de vivir en estas condiciones".

Los vecinos expresaron su descontento y exigieron acciones concretas para solucionar el problema. "Queremos hechos. Queremos que se haga algo para que podamos vivir en un ambiente limpio y saludable", concluyeron.