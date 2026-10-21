Secretaría de Salud en Coahuila niega salida ilegal de medicamentos

Mientras autoridades federales reconocieron la salida ilegal de medicamentos de hospitales públicos para su venta, en Coahuila la Secretaría de Salud no ha detectado esta práctica y atribuyó el control de los fármacos a un sistema de registro en línea en hospitales y centros de salud.

¿Qué declaró Faustino Aguilar sobre el control de medicamentos?

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, sostuvo que a nivel estatal no se ha detectado esta problemática que fue dada a conocer a nivel federal, esto debido a los mecanismos de control que se han implementado en la entidad y que permiten supervisar la recepción y distribución de medicamentos en las unidades médicas.

Explicó que las entradas y salidas de fármacos quedan registradas digitalmente, desde su recepción en el almacén hasta su entrega a los pacientes, lo que permite dar seguimiento a los insumos destinados a hospitales y centros de salud.

¿Cuál es el estado del abasto de medicamentos en Coahuila?

En cuanto al abasto de medicamentos, señaló que en los hospitales y centros médicos de la Secretaría de Salud se mantiene un abasto superior al 85 por ciento de medicamentos de distintos tipos. Asimismo, señaló que se mantiene una revisión constante de las farmacias y hasta el momento no se han detectado medicamentos destinados para instituciones públicas a la venta en estos establecimientos.

Y es que a nivel nacional, las autoridades de Salud reconocieron casos de medicamentos destinados a las instituciones públicas que terminan en el mercado privado y anunciaron medidas para identificar y rastrear estos productos.

¿Qué medidas se están tomando a nivel federal?

Mientras que la Federación busca reforzar los mecanismos para detectar y frenar estas irregularidades, la Secretaría de Salud en Coahuila sostiene que el registro digital de los medicamentos permite mantener el control de los insumos en las unidades médicas del estado.