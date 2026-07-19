Abren convocatoria al Premio de la Juventud

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social presentó en el Instituto Tecnológico de Monclova la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud "Jóvenes Gigantes", que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de agosto y repartirá una bolsa total de 600 mil pesos en efectivo.

Durante la presentación regional, autoridades informaron que podrán participar jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que residan en Coahuila y cuenten con un proyecto, trayectoria o aportación destacada en alguna de las categorías establecidas en la convocatoria. El registro concluirá el 7 de agosto y los resultados se darán a conocer el 14 del mismo mes. La entrega de los galardones estará encabezada por el gobernador Manolo Jiménez durante la última semana de agosto, en el marco del Mes Internacional de la Juventud.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria contempla 12 categorías. Las tres primeras corresponden a excelencia académica en secundaria, preparatoria y universidad. También se reconocerán proyectos en las áreas artístico-cultural, deportiva, compromiso y liderazgo social, emprendimiento, ciencia y tecnología, discapacidad, protección y cuidado del medio ambiente e inclusión social. Como novedad, esta edición incorpora la categoría Generador de Contenido con Responsabilidad Social, dirigida a jóvenes que utilizan las redes sociales para impulsar causas relacionadas con el medio ambiente, grupos vulnerables u otras acciones de impacto positivo en la comunidad.

Los premios consisten en 30 mil pesos para el primer lugar de cada categoría y dos menciones honoríficas de 10 mil pesos cada una, lo que permitirá reconocer a 36 jóvenes. Los aspirantes podrán postularse de manera individual o ser propuestos por familiares, amigos, instituciones educativas o cualquier tercero que considere que su trayectoria merece el reconocimiento.

Proceso de inscripción

Para participar, deberán presentar una exposición de motivos de hasta 2 mil caracteres y un archivo PDF de máximo ocho cuartillas con la documentación que respalde su candidatura, como constancias, fotografías, reconocimientos o evidencias del proyecto. El registro puede realizarse mediante el código QR de la convocatoria, en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), así como en la plataforma oficial del programa.

Las autoridades informaron que hasta el corte más reciente se habían registrado más de 300 aspirantes. El año pasado participaron poco más de 700 jóvenes y para esta edición la meta es superar los 800 inscritos.