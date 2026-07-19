Leonardo necesita ayuda: dona papel reciclado en Monclova

Con el propósito de recaudar recursos para el tratamiento médico de Leonardo, fue puesta en marcha una campaña de reciclaje que invita a la ciudadanía a donar papel y diversos materiales impresos que posteriormente serán reciclados.

La colecta recibe papel, periódicos, libretas, libros, folletos, catálogos y enciclopedias, ya sean nuevos o usados, completos o triturados.

Los organizadores informaron que todo el material tendrá una segunda vida mediante su reciclaje y que los recursos obtenidos se destinarán a cubrir los gastos médicos del menor.

La campaña busca recaudar fondos para el tratamiento médico de Leonardo mediante el reciclaje de papel.

Como centro de acopio fue habilitada CHICCOS Boutique Infantil, ubicada en el bulevar Harold R. Pape número 600, donde la población puede entregar sus donativos.

Además, los organizadores informaron que también ofrecen servicio de recolección para facilitar la participación de quienes no puedan acudir al punto de acopio, por lo que invitaron a la ciudadanía a sumarse a la campaña y compartir la iniciativa entre familiares y amigos.

CHICCOS Boutique Infantil se convierte en centro de acopio para la colecta de papel y materiales impresos.

Bajo el lema "Dona hoy, transforma vidas", la campaña busca reunir la mayor cantidad posible de material reciclable para generar recursos que contribuyan al tratamiento médico de Leonardo.

Asimismo, los organizadores hicieron un llamado a donar libros y otros materiales impresos que ya no se utilicen, destacando que cada aportación representa un apoyo para la atención médica del menor.

Los organizadores ofrecen servicio de recolección para facilitar la donación a quienes no pueden acudir.