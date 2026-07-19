Fortalece Monclova servicios públicos

Monclova, Coah.- Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad en mejores condiciones, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Dirección General de Servicios Primarios, realizó 452 acciones de mantenimiento urbano durante la semana del 10 al 16 de julio, además de retirar 25.7 toneladas de residuos mediante trabajos de descacharrización, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Acciones de la autoridad

En materia de bacheo, se repararon 279 baches y 54 roturas de SIMAS, con una cobertura de 1,381.53 metros cuadrados, utilizando 63 metros cúbicos de material asfáltico y 1,764 litros de liga para asfalto; además, se retiraron 7 toneladas de sedimentos y escombro.

En alumbrado público se realizaron 119 acciones, entre las que destacan 70 atenciones ciudadanas, el reemplazo de 24 luminarias LED, 3 acciones de apoyo por tormentas, 6 intervenciones en áreas deportivas y plazas, y la rehabilitación de 16 circuitos. Como parte de las labores de limpieza y prevención, se llevaron a cabo trabajos de descacharrización en las colonias Miravalle 1 a 5, Del Río, La Ribera y San Francisco, donde se recolectaron 25.7 toneladas de residuos.

"Estamos trabajando de manera permanente en todos los sectores de Monclova, atendiendo desde el bacheo y el alumbrado público hasta las acciones de limpieza y descacharrización. La prioridad es mantener una ciudad en mejores condiciones y responder a las necesidades de las familias", señaló el alcalde.

Detalles confirmados

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las distintas áreas municipales para fortalecer las acciones de mantenimiento, limpieza y atención ciudadana en todos los sectores de Monclova.