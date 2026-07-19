Mantienen viajes a la frontera sin bajas

Las líneas de transporte tipo "ride" que operan rutas de Monclova hacia Piedras Negras y Acuña mantienen sus corridas y no han registrado una disminución en la demanda de pasajeros, a pesar del cierre de los puentes internacionales por el riesgo de desbordamiento de los ríos.

Araceli Garza, propietaria de una línea de este servicio de transporte, informó que los viajes continúan con sus horarios habituales y que las salidas hacia la frontera norte del estado no han sido suspendidas. "No hemos suspendido viajes, seguimos trabajando igual con los horarios cotidianos. Las salidas hacia Piedras Negras y Acuña continúan normales", señaló.

Indicó que la demanda de pasajeros se mantiene constante, principalmente por motivos laborales y viajes personales, aunque no cuentan con una cifra exacta del número de usuarios que trasladan diariamente. "Sí hay bastante demanda. Es constante por cuestión de trabajo o viajes personales", comentó.

Garza explicó que el cierre del puente internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass no afectó la operación de este tipo de transporte, ya que la mayoría de sus usuarios tiene como destino la ciudad fronteriza y no el cruce hacia Estados Unidos. "No nos afectó para nada porque la mayor parte de la gente es residente de Piedras Negras. Sí hay demanda para cruzar al otro lado, pero es muy poca", precisó.

Las unidades salen todos los días con una frecuencia aproximada de dos horas entre corridas y son operadas por distintos socios de la organización, lo que permite mantener un servicio continuo.

Acciones de la autoridad

Respecto a las lluvias registradas en la región, la empresaria señaló que los operadores extreman precauciones al conducir por carretera para reducir riesgos, aunque hasta el momento no han registrado daños en las unidades. "Les pedimos a los choferes que manejen con mucha precaución cuando las condiciones del clima son adversas. Hasta ahora no hemos tenido afectaciones en los vehículos", afirmó.