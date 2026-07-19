Busca Monclova inversión coreana

Con la intención de abrir nuevas oportunidades de inversión para la ciudad, Pro Monclova prepara una misión comercial a Corea del Sur, donde buscará presentar las ventajas industriales de la región ante empresas interesadas en desarrollar nuevos proyectos. El director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón, informó que la gira podría llevarse a cabo entre finales de septiembre y principios de octubre, aunque la fecha definitiva dependerá de la agenda que se construye en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía.

¿Cuáles son los objetivos de la misión comercial?

Explicó que actualmente se trabaja en la integración del programa de actividades, así como en la definición de las empresas que serán visitadas durante la misión comercial. Detalló que la delegación buscará mostrar la infraestructura industrial de Monclova, la capacidad de su fuerza laboral y las condiciones que ofrece el municipio para la instalación de nuevas compañías. Asimismo, señaló que se contempla sostener reuniones con empresas coreanas que ya tienen presencia en la región, con el objetivo de promover la ampliación de inversiones y la generación de nuevos proyectos.

¿Qué sectores se priorizarán en la inversión?

Calderón indicó que el principal interés estará enfocado en el sector automotriz, debido a la presencia de compañías coreanas relacionadas con esta industria en Monclova; sin embargo, no descartó la posibilidad de atraer inversiones de otros sectores productivos. Destacó que el crecimiento del clúster industrial representa una oportunidad para fortalecer la presencia de Monclova en el mercado internacional y aprovechar el interés que existe por la Región Centro como destino para nuevas inversiones.

Finalmente, precisó que aún no se cuenta con la lista oficial de integrantes de la comitiva y que, una vez definida la agenda, se darán a conocer los detalles del viaje y las empresas participantes.