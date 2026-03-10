El PAN en Monclova prepara su convocatoria para candidaturas

El Partido Acción Nacional prevé emitir la próxima semana la convocatoria para definir el proceso de selección de candidaturas dentro del proceso electoral, con lo que también se establecerá el criterio de género para cada uno de los distritos.

La presidenta del Comité Municipal del PAN en Monclova, Ana Osorio, informó que el Comité Directivo Estatal trabaja en la elaboración del documento en el que establecerán las reglas para quienes aspiren a competir bajo las siglas del partido. "Seguimos trabajando, el Comité Directivo Estatal está trabajando en la convocatoria, por lo que esperamos que la próxima semana ya esté lista para ver las reglas del juego para quienes deseen participar por las siglas de Acción Nacional".

La dirigente señaló que ya existe interés de algunos perfiles por participar en el proceso interno, incluso dos personas acudieron al comité municipal para manifestar formalmente su intención. Sin embargo, señaló que de acuerdo al mecanismo establecido en las convocatorias del partido, quienes aspiren a participar dentro de este proceso deberán realizar su registro ante la dirigencia estatal.

Con respecto al método de selección de candidaturas, indicó que podría contemplarse la designación directa, aunque esto quedará definido en la convocatoria oficial. La dirigente del blanquiazul en Monclova destacó que la dirigencia panista busca cuidar cada etapa del proceso interno y seleccionar los mejores perfiles para representar al partido en la contienda electoral.

Asimismo, señaló que existe un interés especial por parte de la dirigencia nacional en el proceso electoral de Coahuila, al ser el único estado que tendrá elecciones en este 2026 y sobre todo al definirse que el PAN competirá sin alianza.