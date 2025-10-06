Inicia Convocatoria para Concursos 'Voces del Agua' e 'Instantes de Agua'

Con el objetivo de promover la cultura sobre el uso responsable del agua entre la población, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento lanzó la convocatoria a los concursos de fotografía y cortometraje "Voces del Agua" e "Instantes de Agua", dirigidos a habitantes de Monclova y Frontera.

Jesús Herrera, encargado de Cultura del Agua, informó que las convocatorias se abren este 6 de octubre y permanecerán vigentes hasta el 6 de noviembre, invitando a la ciudadanía a participar con propuestas creativas que reflejen la importancia del recurso vital.

La convocatoria al concurso de fotografía se ha venido realizando en años anteriores con una importante respuesta de la población, por lo que una vez más se retoma el concurso y se invita a la ciudadanía.

Indicó que la idea es que las imágenes transmitan un mensaje inspirador sobre el cuidado y uso responsable del agua, su papel en la naturaleza y la vida diaria, o cómo sería un mundo sin agua.

El concurso de fotografía está abierto a todas las edades, sin límite, y permite la entrega de hasta dos fotografías por participante, y los ganadores serán acreedores a tarjetas de regalo de Cimaco, con premios que van desde los 7 mil a los 3 mil pesos, mientras que las obras serán expuestas en un evento organizado por el sistema.

Por su parte, Nicolás Ramírez, presentó el concurso de cortometrajes Voces del Agua, que se realiza por primera vez este año y que busca fomentar la creatividad audiovisual en torno al mismo tema.

"Queremos que los participantes plasmen, a través de sus historias, la importancia del agua en la vida de las personas, la naturaleza y el futuro. También que imaginen un mundo sin este recurso y generen mensajes que inspiren a valorarlo".

Ambos concursos van de la mano, con los que se busca fortalecer la cultura del agua desde distintas expresiones artísticas, las personas interesadas pueden consultar las bases a través de la página oficial de SIMAS Monclova-Frontera.