Reforzada la vigilancia en Los Pastores por carreras nocturnas

SALTILLO, COAHUILA.- Luego de reportes ciudadanos sobre presuntas carreras nocturnas en el bulevar Los Pastores, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzó la vigilancia en la zona y mantiene monitoreo permanente a través de cámaras urbanas y patrullajes preventivos.

El titular de la corporación, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que tras recibir un aviso vía WhatsApp un viernes por la noche, se enviaron unidades al punto referido; sin embargo, al arribar ya no se encontraban los vehículos señalados.

"Estamos muy al pendiente. Giré la instrucción para revisar las cámaras urbanas; tenemos varias en el sector. Además, contamos con una unidad asignada y otra en la oficina móvil ubicada entre Los Pastores y el seminario, para monitorear este tipo de incidencias", explicó.

El funcionario precisó que, hasta el momento, no se han identificado otros sectores donde se estén realizando arrancones de manera itinerante. "No hemos tenido más reportes, fuera de Los Pastores. Se acudió al llamado, pero ya no estaban las personas", reiteró.

En cuanto a las sanciones, advirtió que quienes sean sorprendidos participando en estas carreras clandestinas pueden ser infraccionados por conducir a velocidad prohibida o excedida, así como por alterar el orden público. El objetivo —subrayó— es prevenir accidentes que pongan en riesgo tanto a los participantes como a terceros.

Garza Félix indicó que también se mantiene vigilancia en redes sociales mediante la Policía Cibernética, ante la posibilidad de que estos eventos se organicen en grupos digitales. No obstante, hasta ahora no se ha detectado un punto específico donde las unidades hayan logrado ubicar a los involucrados en flagrancia.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de los distintos canales disponibles: los grupos de WhatsApp vecinales, el chatbot municipal, el número directo 414-11-14, el 911 o la aplicación SaltiO. Añadió que tanto la Subdirección de Tránsito como el área de C2 mantienen supervisión constante de las cámaras urbanas y atención a los reportes ciudadanos.