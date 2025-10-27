Seguridad reforzada en eventos de Halloween para proteger a menores

Detectan siete grupos en redes sociales, principalmente en Facebook y WhatsApp, que convocan a fiestas masivas con temática de Halloween dirigidas a menores de edad, en las cuales se ha identificado la presencia y consumo de bebidas alcohólicas.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que estas convocatorias se realizan mediante enlaces de libre acceso, lo que permite que cualquier usuario se sume fácilmente.

"Son jóvenes, y ahorita la convocatoria se hace por medio de redes sociales, con un link donde tú te agregas y puedes ser partícipe de ingresar a este tipo de eventos, pero donde no se tiene el control. Los establecimientos deben contar con seguridad privada y permisos, precisamente para garantizar la seguridad", señaló.

El funcionario indicó que el llamado va dirigido a los organizadores y propietarios de locales para que, durante los próximos días, en los que aumentan las celebraciones de Halloween, realicen los eventos de manera ordenada y con los permisos que exige la ley.

"No estamos en contra de los festejos, pero sí pedimos que todo se haga bajo control. En estas fiestas abiertas no se regula el acceso y pueden ingresar menores sin percatarse de que se está vendiendo o consumiendo alcohol", advirtió López, quien subrayó que los responsables podrían enfrentar sanciones severas si se detecta la presencia de menores y bebidas embriagantes.

Dos fiestas clausuradas el fin de semana

Durante el fin de semana, Seguridad Pública clausuró dos fiestas, una de ellas en la colonia San Francisco, donde se encontraron más de 16 menores, de los cuales al menos seis consumían alcohol. También se registraron dos detenidos, uno de la San Francisco y otro de Los Bosques.

"Seguimos trabajando para cuidar a la juventud; no queremos inhibir la convivencia, sino que sea de manera sana y ordenada. En los casos detectados, los establecimientos no contaban con permisos y procedimos a la clausura", puntualizó el regidor.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la vigilancia especial durante los festejos de Halloween, con el fin de prevenir riesgos, proteger a los menores y asegurar que los eventos se realicen conforme a las normas de seguridad.