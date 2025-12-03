Cooperativa laboral CAM 14 busca empleo para personas con discapacidad en Coahuila

En la entidad, más de 220 mil personas viven con alguna discapacidad, pero únicamente 44 mil cuentan con un empleo, de acuerdo con cifras del INEGI, lo que refleja una amplia brecha de inclusión laboral, particularmente para quienes enfrentan discapacidad intelectual, sector con muy pocas oportunidades de incorporarse a un trabajo formal.

El docente y responsable del Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, Héctor Díaz Varela, señaló que aún falta conciencia social para generar espacios productivos reales donde estos jóvenes puedan desarrollarse. "No estamos preparados todavía para incluir plenamente; necesitamos impulsar proyectos donde chicos y padres trabajen juntos, donde se les valore como personas capaces", expresó.

¿Qué acciones se están tomando para la inclusión laboral?

Como respuesta, padres, maestros y exalumnos impulsan una cooperativa laboral en la que actualmente participan 12 jóvenes, seis alumnos activos y seis egresados, quienes elaboran diversos productos. Dentro del proyecto "Navidad 2025" fabrican arcones navideños de madera, los cuales son ensamblados, lijados y pintados por ellos mismos, obteniendo experiencias de trabajo que fortalecen su autonomía y habilidades.

El objetivo es consolidar esta iniciativa como una fuente de empleo permanente, para lo cual buscan contar con un espacio fijo, apoyo institucional y la guía de un instructor de tiempo completo. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, el proyecto del CAM 14 representa un ejemplo del valor de la inclusión como herramienta para generar oportunidades reales y transformar vidas.

Impacto de la cooperativa laboral en jóvenes con discapacidad

La cooperativa laboral no solo busca generar empleo, sino también fortalecer la autoestima de los jóvenes involucrados. Este tipo de iniciativas son fundamentales para cerrar la brecha de inclusión laboral y ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de demostrar su capacidad y talento en el ámbito laboral.