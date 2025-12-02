Manolo Jiménez recibe informe de alcaldes sobre seguridad y desarrollo

En un hecho histórico para la Región Centro-Desierto, 13 alcaldes entregaron de manera conjunta su primer informe de resultados 2025 al gobernador Manolo Jiménez, mostrando una coordinación regional inédita y un frente común en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y social.

El acontecimiento se dio al concluir el informe del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, tras lo cual los ediles de los municipios de Ocampo, Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada, Candela, Castaños, Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Lamadrid, Sacramento, entre otros, procedieron a entregar sus resultados del primer año de administración.

El subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, destacó la trascendencia del momento al asegurar que nunca antes se había visto un ejercicio de unidad y coordinación de esta magnitud en la región.

"Por primera vez en la historia vemos una inversión histórica en infraestructura y seguridad pública. Se ha generado una sinergia regional que ha blindado nuestras fronteras en Candela, Sierra Mojada y Ocampo, fortaleciendo también a los cuerpos de seguridad municipales y regionales, así como las condiciones laborales de los elementos", señaló.

Sisbeles explicó que estos avances han sido posibles gracias al Modelo Coahuila dentro del esquema de Mando Único, el cual ha permitido un trabajo organizado entre los tres niveles de gobierno.

El funcionario subrayó que la cercanía del Gobierno del Estado con los 13 ayuntamientos ha permitido consolidar proyectos que ya están dando frutos en materia de seguridad, infraestructura vial y social.

"La verdad es que estamos trabajando muy de cerca con los 13 alcaldes de la región Centro-Desierto y estamos viendo resultados contundentes. Nos da mucho gusto ver el desempeño del alcalde Carlos Villarreal y del resto de los alcaldes. La mancuerna con el gobernador Manolo Jiménez está generando resultados", expresó.

Con este ejercicio histórico, los alcaldes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en coordinación estrecha con el Gobierno del Estado.