MONCLOVA, COAH.- Ante el próximo incremento en la llegada de paisanos, turistas y visitantes a la Región Centro de Coahuila, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monclova y Seguridad Pública municipal comenzaron a coordinar acciones para reforzar la seguridad.

El presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la corporación municipal para fortalecer la colaboración entre autoridades y la iniciativa privada.

En el encuentro participaron Marco Noriega, coordinador de Tránsito; Pablo Rubio, subdirector operativo; Juan Reyna, comandante, y Sergio Montano, coordinador de Preventiva.

Durante la reunión, abordaron la importancia de reforzar la coordinación para brindar seguridad, atención y confianza a quienes transiten y visiten Monclova y la Región Centro.

La OCV agradeció al director Gabriel Santos las facilidades y disposición para realizar el encuentro, así como su apertura al trabajo coordinado en favor de los visitantes y de la comunidad.