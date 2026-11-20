El inicio de las posadas marca el comienzo de la derrama económica de fin de año, con expectativas de que algunos comercios incrementen sus ventas hasta un 80 por ciento durante la temporada decembrina.

Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), señaló que el último trimestre representa el mejor periodo para los negocios, debido a las celebraciones y a la mayor circulación de dinero entre las familias.

Impacto de las Posadas en el Comercio Local

Explicó que desde este fin de semana comenzaron algunas posadas, lo que ya genera movimiento en los establecimientos con la compra de regalos, ropa y otros artículos.

Indicó que las siguientes fechas de mayor actividad serán las posadas navideñas, Nochebuena, el 24 de diciembre, y las celebraciones de fin de año.

Valdés Pérez precisó que el incremento en las ventas depende del giro de cada establecimiento, aunque algunos negocios pueden registrar repuntes de 60, 70 y hasta 80 por ciento.

Factores que Impulsan las Ventas en Diciembre

"Hay negocios que se reactivan hasta un 60, 70, 80 por ciento, dependiendo del giro, pero sí es el mejor año", declaró.

Agregó que el pago de aguinaldos, los ahorros y los salarios permiten que las familias dispongan de mayores recursos para realizar compras, situación que favorece la actividad comercial durante diciembre.