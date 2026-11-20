MONCLOVA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) firmó un convenio de colaboración con el Hospital San María de Monclova para ofrecer descuentos en servicios médicos a trabajadores sindicalizados y de confianza de la institución.

Beneficios del convenio para los trabajadores

María Verónica Rosales García, secretaria de Planeación y Fomento a la Cultura Popular del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC y encargada de la Unidad Norte, informó que el acuerdo contempla beneficios en consultas de medicina general y diferentes especialidades médicas.

Detalló que en la Unidad Norte se estima beneficiar a aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados, además de alrededor de mil empleados de confianza.

Explicó que el convenio también podrá beneficiar a trabajadores universitarios de otras regiones, como Saltillo y Torreón, cuando requieran los servicios del hospital.

Ampliación de opciones de atención médica

Rosales García señaló que, aunque los trabajadores cuentan con atención médica del IMSS o del Servicio Médico de la Sección 38, este acuerdo permitirá ampliar las alternativas para recibir atención.

Indicó que el objetivo es fortalecer los beneficios colectivos y mejorar las condiciones de atención médica y calidad de vida de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.